Manisa Basket ilki yaşadı

MANİSA, (DHA) - BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni kadrosu ve teknik ekibiyle ilk hafta evinde Mersin Spor'a farklı yenilen Manisa Basket, deplasmanda Büyükçekmece’yi 89-69 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı. Kalitesini gösteren Manisa ekibinde Sırp antrenör Oliver Kostic karşılaşmanın ardından, "Hızlı başladığımız maçta üçüncü çeyreğin başında oyundan biraz düştük ve fark 8 sayıya kadar indi. Ancak periyodun sonunda momentumumuzu yeniden elimize aldık. Oyuncularımızın bu duruma karşı nasıl reaksiyon vereceğini merak ediyorduk. Bu noktaları oyun içinde düzeltmek bizim için kritik olacaktı. Boyalı alanda bugün çok iyiydik. Savunmada odaklı ve kararlı bir şekilde oynadık. Maç boyunca aynı stratejiyi uygulamaya devam ettik. Takımın genel planı da bu yöndeydi ve herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Biz de doğru tepkiyi vererek oyunun tüm kontrolünü elimize aldık. Son bölümde oyunun temposunu tamamen belirledik. Kontrol bizdeydi ve bu da maçı kazanmamızdaki en önemli faktör oldu" açıklamasını yaptı.