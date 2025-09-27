Manisa Basket'in ilk hafta rakibi Mersin

MANİSA,(DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Manisa Basket evinde Mersin Spor'u konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları 300 TL ile 6 bin TL arasında değişen rakamlarla satışa sunuldu. Yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Oliver Kostic'i getiren Manisa ekibi, Maozinha Pereira, Judah Mintz, Kristupas Zemaitis, Isaiah Mobley, Scoochie Smith, Jayce Johnson, Jay Scrubb, Adam Hamilton, Yiğit Onan, İbrahim Ethem Yılmaz, Altan Çamoğlu ve Emir Gökalp'i alarak kadrosunu yenilemişti.