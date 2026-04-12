Manisa Basket kritik virajı geçti

Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Manisa Basket, sahasında konuk ettiği TOFAŞ’ı 100-96 mağlup etti. Ev sahibi ekip, özellikle son çeyrekteki etkili hücum performansıyla karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Manisa Basket, ligdeki 26. maçında 9. galibiyetini elde ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Manisa temsilcisi, gelecek hafta Petkimspor deplasmanına çıkacak.

TOFAŞ, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDECEK

TOFAŞ ise ligdeki 26. maçında 16. mağlubiyetini alırken, bir sonraki haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.

Karşılaşmada Manisa Basket’te Erik Stevenson 30 sayıyla öne çıkarken, Jayce Johnson 15 sayı, 8 ribaund, Maozinha Pereira 15 sayı, Markel Starks 11 sayı, 6 asist ve Scoochie Smith 10 sayı, 10 asistle galibiyete katkı verdi.

TOFAŞ cephesinde ise Alex Perez 23 sayı, 7 ribaund, 7 asistle takımının en etkili ismi olurken, Yiğitcan Saybir 19 sayı, 9 ribaund, Marek Blazevic ise 16 sayı, 7 ribaundluk performans sergiledi.