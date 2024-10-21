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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Peristeri'yi konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 21.10.2024 12:06
  • Giriş: 21.10.2024 12:06
  • Güncelleme: 21.10.2024 12:06
Kaynak: AA
Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Peristeri'yi konuk edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa Basket, üçüncü müsabakasında yarın Yunanistan'dan Peristeri'yi ağırlayacak..

Muradiye Spor Salonu'ndaki Manisa Basket-Peristeri maçı yarın saat 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk 2 maçını galip tamamlayan Manisa Basket, lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer karşılaşmasında İspanyol UCAM Murcia, Sırbistan'dan FMP'yi konuk edecek.

Avrupa kupalarında 17. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 16 müsabakada 10 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.

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