Manisa Basket son Avrupa sınavında
Kaynak: DHA
MANİSA, (DHA)- BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce yitiren Manisa Basket, yarın sezonun son Avrupa sınavında Türk derbisinde Galatasaray'a konuk olacak. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Grupta prestij sınavı veren Manisa Basket 5 maçta 1 galibiyet alırken, 3 galibiyeti bulunan ikinci sıradaki Galatasaray ise adını çeyrek finale yazdırma hedefiyle parkeye çıkacak.
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