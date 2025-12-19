Manisa Basket'te Stevenson imzaladı

MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak için transfere yönelen Manisa Basket uzun oyuncu Hassan Martin'ten sonra ABD'li guard Erik Stevenson ile kadrosunu güçlendirdi. 26 yaşında, 1.93 boyundaki Stevenson, kolej kariyerini Wichita State, Washington, South Carolina ve West Virginia üniversitelerinde tamamladı. Beş sezonluk NCAA kariyerinde skorer kimliği ve atletik yapısıyla dikkat çeken Stevenson, profesyonel kariyerine NBA G League’de Austin Spurs, Texas Legends ve Capital City Go-Go, son olarak İspanya'da Casademont Zaragoza forması giydi.