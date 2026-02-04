Manisa Basket'te yönetim değişiyor

MANİSA, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Manisa Basket’te yönetim yine değişiyor. Daha önce Manisa Belediyesi'nde olan yönetimi geçen sezon kulübün şirketleşmesiyle değişen Manisa ekibinde aralık ayında başkanlık görevine getirilen Ali Mazman da görevinden istifa ettiğini duyurdu. Manisa Basket’in yeniden şehrin dinamiklerine kazandırılması sürecinde önemli adımlar atıldığını belirten Ali Mazman, kulübün Manisa merkezli bir şirket tarafından devralınmasının ardından yeni yönetimin önünü açmak amacıyla bu kararı aldığını açıkladı. Ali Mazman yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şehrimizi kendi alanında en üst düzeyde temsil eden Manisa Basket Kulübü’nün hikayesi kamuoyunun malumudur. Kulübümüz, yaklaşık 1.5–2 yıl önce merkezi İstanbul olan bir şirket tarafından satın alınmış; buna rağmen maçlarını Manisa’da oynamaya ve isminde Manisa’yı taşımaya devam etmiştir. Gençliğinden bu yana sporun içinde yer almış, Manisalılık kimliğini her zaman ön planda tutan bir isim olarak, Manisa Basket’in yeniden tümüyle şehrimize kazandırılması yönünde girişimlerde bulunduk. Bu süreçte kulüp sahipleriyle yapılan görüşmeler neticesinde; öncelikle tamamı Manisa’nın insanlarından oluşan bir yönetim yapısı oluşturmayı, ardından kulübümüzün sahipliğini yeniden Manisa’ya taşımayı hedefledik. Son bir aydır da bu hedef doğrultusunda yönetim yapılanmasına ilişkin ciddi adımlar attık. Bugün gelinen noktada, Manisa merkezli bir şirketin kulübü, sahibi olan İstanbullu şirketten devralmış olması; ortaya koyduğumuz vizyonun hayata geçtiğinin en somut göstergesidir. Bu gelişme bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu noktada özellikle ifade etmek isterim ki; kulübün geçmişte İstanbul merkezli bir şirkete satılması sürecine ilişkin mali detaylar ile bugün yeniden Manisa’ya taşınmasına yönelik gerçekleşen ticari ve mali hususlara dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Söz konusu süreçlerin mali boyutları, doğrudan bu işlemlerin tarafı olan ilgili şirketler ve yetkililerin sorumluluğundadır. Kulübün yeni sahiplerinin oluşturacakları yeni projeksiyonda önlerini açmak ve Manisa Basket’in geleceğine katkı sunacak yeni yapılanmaya alan tanımak adına, görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla duyururum. Kısa ama etkisi ve heyecanı yüksek bu süreçte başta Manisa Milletvekilimiz Sayın Mücahit Arınç ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve Manisalı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Manisa Basket’in yolunun açık, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum."