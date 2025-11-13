Manisa Basket'ten genç takviye

MANİSA,(DHA)- TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Manisa Basket, Tofaş'tan 21 yaşındaki uzun forvet Karahan Tuan Efeoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. Manisa ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımız, genç ve potansiyeli yüksek forvet Karahan Efeoğlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2004 doğumlu olan Karahan, altyapıdan bu yana gösterdiği istikrarlı gelişimle dikkat çekiyor. 2.03 metre boyundaki genç oyuncu; atletik yapısı, savunmadaki sertliği ve mücadele gücüyle öne çıkarken, hücumda da bitiriciliği, dış şut tehdidi ve iki yönlü oyun anlayışıyla takıma değer katıyor. Manisa Basket formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açacak olan genç forvetin, enerjisi, çalışma disiplini ve gelişim isteğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi. Karahan daha önce Anadolu Efes, Galatasaray ve Aliağa Petkimspor'da oynadı.