Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa Basket ya tamam ya devam

Ajans Haberleri
  • 17.03.2025 14:12
  • Giriş: 17.03.2025 14:12
  • Güncelleme: 17.03.2025 14:12
Kaynak: DHA
Manisa Basket ya tamam ya devam

MANİSA, (DHA)- BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Manisa Basket yarın Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Manisa temsilcisi ligin son şampiyonu İspanyol rakibi Unicaja Malaga'yı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Avrupa arenasında son 16 etabına ilk 3 maçını kaybederek başlayan Manisa Basket geçen hafta yine evinde Rytas Vilnuis'u yenerek çeyrek final iddiasını sürdürmüştü. Malaga ise grupta 4 maçta 3 galibiyetle lider durumda yer alıyor. Manisa Basket rakibine İspanya'daki ilk sınavda 91-73 yenilmişti.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol