Manisa Basket zorlu deplasmanda

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek düşme hattındaki rakiplerinden uzaklaşan Manisa Basket yarın üst üste 7 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Galatasaray deplasmanına çıkacak.

İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Galatasaray ligde 12 maçta 9 galibiyet,

Manisa Basket ise 3 galibiyet elde etti. Manisa temsilcisi bu karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Chemnitz'i Play-In eşleşmesinin ilk randevusunda ağırlayacak.