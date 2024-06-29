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Manisa BBSK, Ali Efe Barış’ı kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 2001 doğumlu oyun kurucu Ali Efe Barış’ı kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 29.06.2024 16:20
  • Giriş: 29.06.2024 16:20
  • Güncelleme: 29.06.2024 16:21
Kaynak: İHA
Manisa BBSK, Ali Efe Barış’ı kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, P. Karşıyaka altyapısında yetişen ve A takıma yükselme başarısı gösteren Ali Efe Barış’ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Yalova Basket’te ter döken 2001 doğumlu oyun kurucu, takımının Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynadı. 

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