Manisa BBSK, Ali Efe Barış’ı kadrosuna kattı
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 2001 doğumlu oyun kurucu Ali Efe Barış’ı kadrosuna kattı.
Kaynak: İHA
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, P. Karşıyaka altyapısında yetişen ve A takıma yükselme başarısı gösteren Ali Efe Barış’ı renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon Yalova Basket’te ter döken 2001 doğumlu oyun kurucu, takımının Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynadı.