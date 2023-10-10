Manisa BBSK, Samsunspor’u ağırlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Samsunspor ile 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Manisa’da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) üçüncü hafta maçında Muradiye Spor Salonu’nda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Yoğun bir maç trafiğinden çıkan yeşil-beyazlı takım, Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde hücum ve savunma setleri üzerine çalıştı.

14 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de oynanacak mücadele ile taraftarıyla yeniden buluşacak olan Manisa BBSK, taraftarının önünde bir galibiyet daha almak için çalışmalarını aralıksız devam ediyor.