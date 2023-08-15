Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarına başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yaptığı antrenmanlarla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) ve FIBA Europe Cup için yeni sezonun startını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde Muradiye Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla başladı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Yeni sezonda iki kulvarda birden mücadele edeceğiz. Hem ligde hem de Avrupa’da iyi noktalara gelmek istiyoruz. Bunun için de kadro planlamamızı kısa sürede yaptık ve transferin öne çıkan takımlarından biri olduk. Yeni hocamız Ahmet Kandemir yönetiminde iki kulvarda mücadele edecek iyi bir kadromuz var. Hedeflerimize her yıl bir önceki sezonun üzerine koyarak ulaştık. Şimdi yeni hedeflerimize doğru sıkı bir şekilde çalışma zamanı. Yeni sezonun şehrimize ve takımımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.