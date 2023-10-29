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Manisa BBSK - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 93-76

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 17:45
  • Giriş: 29.10.2023 17:45
  • Güncelleme: 29.10.2023 17:45
Kaynak: DHA
Manisa BBSK - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 93-76

Basketbol Süper Ligi 5’nci Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket’i ağırladı.

Muradiye Spor Salonu’ndaki maçta ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor,  93-76 galip geldi. Ev sahibi ekipte 26 sayıyla Russell yıldızlaştı.

SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, İsmail Binbir

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 

Russell 26, Cruz 18, Ayberk 1, Anderson 15, Terry 16, Berkay 3, Luther 6, Tolga, Kaan, Mustafa 2, Dorukhan 6

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET:

Hudson 18, Bleijenbergh 6, Lomazs 8, Çağatay 5, Oturu 25, Ataberk, Ömer 4, Berke 1, Alihan, Oktay, İsmail, Pecarski 9

1’İNCİ PERİYOT: 23-20

İLK YARI: 46-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-55

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