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Manisa BŞB potada alkışlarla

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 15:15
  • Giriş: 19.05.2024 15:15
  • Güncelleme: 19.05.2024 15:15
Kaynak: DHA
Manisa BŞB potada alkışlarla

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılının ardından Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden, bu sezon da ikinci sezonunda ilk kez Play-Off oynamayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Beşiktaş'a iki maçta da mağlup olarak macerasını noktaladı.

Rakibine İstanbul'daki ilk maçta 92-74 yenilen Manisa ekibi, evindeki rövanşı da 83-74 kaybederek havlu attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor yarı finale çıkamasa da 2 yıldaki başarılı çizgisiyle ve önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer almayı garantileyerek alkış aldı.

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