Manisa BŞB potada alkışlarla

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılının ardından Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden, bu sezon da ikinci sezonunda ilk kez Play-Off oynamayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Beşiktaş'a iki maçta da mağlup olarak macerasını noktaladı.

Rakibine İstanbul'daki ilk maçta 92-74 yenilen Manisa ekibi, evindeki rövanşı da 83-74 kaybederek havlu attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor yarı finale çıkamasa da 2 yıldaki başarılı çizgisiyle ve önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer almayı garantileyerek alkış aldı.