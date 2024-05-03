Manisa BŞB ve Pınar Karşıyaka son hafta rakip

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka yarın son hafta Ege derbisinde karşılaşacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki normal sezonun son karşılaşması saat 15.30'da başlayacak. Ligde Play-Off'ta birbirlerine rakip olma ihtimalleri bulunan iki takımdan Karşıyaka, 29 maçta 20 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor. İlk kez Play-Off oynamaya hazırlanan Manisa ekibi ise 16 galibiyetle beyinci basamakta bulunuyor.