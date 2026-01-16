Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Demirci'de STK temsilcileri ile buluştu

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci'de mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her hafta farklı ilçelere ziyarette bulunarak talep ve sorunları yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesinde mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Dutlulu’ya bu buluşmalarda, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve CHP İlçe Başkanı Abdullah Demirkol, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.

"Demirci hak ettiği hizmetleri görememiş"

Muhtarları ve sivil toplum örgütü temsilcilerini dinleyen ve notlar alan Başkan Besim Dutlulu, ilçede yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Dutlulu, Demirci’de yapılan alt ve üstyapı yatırımlarının maliyetlerinin milyarlarca lira büyüklüğe ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Demirci’nin altyapı çalışmaları, Cengiz Ergün döneminde başladı, Ferdi Başkan döneminde devam etti. En son asfalt çalışmalarını tamamlamak da bana nasip oldu. Bu süreç büyük sıkıntılı bir süreçti. Ancak işi bitirdik. Bizim temel amacımız, mahallelerinizi ilgilendiren istek ve talepleri dinlemek ve sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Demirci, coğrafi olarak en dezavantajlı bölgelerden biri ve ne yazık ki geçmişte yeterli hizmeti alamamış bir ilçemiz. Ne Büyükşehir Belediyesi’nden ne de genel yönetimden hak ettiği hizmetleri görememiştir. Bu nedenle buraya ekstra yatırım yapmamız, daha fazla hizmet getirmemiz gerekiyor. Normal şartlarda birçok belediye başkanı kırsal mahallelere de hizmet götürmek istemez; çünkü şehir merkezlerinde yapılan hizmetlerle daha fazla insana dokunulacağı ve bunun da daha fazla oy getireceği düşünülür. Demirci’ye yapacağımız yatırımlar oy kaygısıyla değil, görev bilinciyle yapılan hizmetlerdir. Eğer bir beldemiz, ilçemiz geçmişte az yatırım almışsa, ona pozitif ayrımcılık yapmamız gerek. Demirci, Gördes, Gölmarmara ve Selendi gibi ilçelerimiz, bu anlayışla öncelik verdiğimiz ilçeler. Vatandaşlarımız hizmeti gördükten sonra kimin çalıştığını zaten çok iyi bilir. Biz her yere yetişmek, her kesime dokunmak istiyoruz. Belki her işi aynı anda yapamayabiliriz ama ulaşabildiğimiz her noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

İlçe esnafı ziyaret edildi

Program kapsamında ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Dutlulu, vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerine girerek esnafa 'hayırlı işler' dileyen Başkan Besim Dutlulu, talep ve önerileri dinledi. Dutlulu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara’yı da makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Demirci’nin geleceğine yönelik projeler ve iş birliği imkanları ele alınırken, Başkan Dutlulu misafirperverliği için Başkan Kara’ya teşekkür etti. Dutlulu, Demirci Belediyesi ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Demirci’deki hizmet birimlerini de ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Personel tarafından çiçek takdim edilen Başkan Dutlulu, gösterdikleri emek için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.