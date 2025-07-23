Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Soma'nın ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz"

Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Besim Dutlulu, ilçe ziyaretleri kapsamında Soma'yı ziyaret etti. İlk olarak Büyükşehir Soma Koordinatörlüğü’nü ziyaret eden Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

SOMA’NIN PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Dutlulu, ziyaret kapsamında Soma Belediyesi’ni de ziyaret etti. Başkan Okur ile bir araya gelen Dutlulu’ya, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Başkan Danışmanları Ahmet Tınazlı ve Gökhan Turhan eşlik etti.

Ziyarette, Soma’daki mevcut çalışmalar ele alınırken; ilçenin ihtiyaçları, öncelikli sorunları ve Somalıların yaşam kalitesini arttıracak yeni projeler üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

"İLÇEMİZİN İHTİYAÇLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Manisa’nın her ilçesinde olduğu gibi Soma’da da uyum ve iş birliği içinde projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Dutlulu, "İlçemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar her alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur’a da iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.