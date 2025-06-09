Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti.

Zeyrek'in ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 9, 2025

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, ilk gece olay yerinde detaylı incelemelerde bulunmuştu.

Soruşturma çerçevesinde makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif yapmıştı.

Önümüzdeki hafta içinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulması beklenen bilirkişi raporunda, yer alacak teknik bulgular ve tespitlerin, soruşturmanın seyrini belirleyeceği ifade edilmişti.