Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı, durumu ağır

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gece saatlerinde evinin bulunduğu sitede yaşanan talihsiz bir olay sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayla ilgilenen Zeyrek, elektrik akımına kapıldı.

Olay, saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Elektrik çarpmasının ardından ailesi ve yakınları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin Zeyrek'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı ve kalp masajı uyguladığı öğrenildi.

DURUMU KRİTİK

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ferdi Zeyrek'in resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Zeyrek'in yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır.

Sayın Başkanımızın, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir.

Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."