Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: Artık Soma'da kirli hava görmek istemiyoruz

CHP Soma İlçe Başkanlığı, Soma Termik Santrali'nin önünde eylem yaptı. Eyleme Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, partililer ve yurttaşlar katıldı.

Burada konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şunları söyledi:

"Bugün maalesef yeniden Torku Termik Santrali'nin önündeyiz. Geçtiğimiz aylarda uyarıda bulunmuştuk. Demiştik ki, 'filtrasyon sistemlerinizi yenileyin, artık Soma'nın havasını kirletmekten vazgeçin.' Maalesef bu sözlerimiz daha önceki gibi havada kaldı. Artık biz Soma'da kirli hava görmek istemiyoruz. Biz sermayenin karşısında değiliz. Mademki burada bir işletme var. İşletmenin yükümlülüklerine yerine getirebilmesi için Bakanlığımızı tekrar göreve çağırıyoruz. Kara elmasımız artık tabut olmasın. Soma'mız artık kirli hava solumasın. Somalı hemşehrilerimizin bu yaşam hakkını elinden alan, onlara bu kirli havayı yaşatan herkesin dimdik karşısında duracağız. Şu anda ben diyorum ki, Bakanlığımız gelsin incelesinler. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tespitleri yapmak için çalışmalara başladık. Bakanlığımız bunu açıklamazsa, biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunu açıklayacağız. Burada Torku yetkilileri diyor ki, 'Biz para kazanamıyoruz.' Eğer ki gerekli koşulları sağlamazsa, ilerleyen günlerde bu eylemimiz daha farklı bir şekilde devam edecektir. Ben artık Manisa'da yaşayan herkesin, en iyi ve hak ettiği hayat şartlarını sağlayabilmek için bu tip çevre felaketlerinin önüne geçmek adına her zaman bu alanlarda olacağım. Hep şunu söyledik, sermaye mi insan mı? Her zaman insan. Bunlar sağlanmazsa da bizim de yaptırımlarımız daha bir sert şekilde olacaktır. Ben Somalı hemşehrilerimin yanındayım. Onların bu hakları elinden alanların da her zaman dimdik karşılarında olduğumu yüksek sesle bir daha vurgulamak istiyorum."

"Temiz hava hakkı Soma'da yaşayan her bir bireyin hatta canlının en temel hakkıdır"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise şu açıklamalarda bulundu:

"Soma Termik Santrali, filtresi olmadığı için bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmediği için bundan 4 yıl önce 2020 yılının yılbaşı günü Cumhurbaşkanı kararnamesi ile mühürlenmişti. Mühürlendiğinde, bütün Soma olarak biz termik santralimizin açılması için hep birlikte destek verdik. Çünkü termik santralin ürettiği sıcak su, sıcak buhar aynı zamanda ilçe merkezimizde yaklaşık 50 bin Somalı vatandaşımızı ısınmasını sağlayan bir hizmetti. Somalı vatandaşlarımız soğukta kalmasın diye bizler termik santralimizin açılması için mücadele ettik. Nakliyeci esnafımız işsiz kalmasın diye, bizler termik santralinin açılması için mücadele ettik. Yaklaşık 2 gün kapalı kaldıktan sonra termik santral yeniden açıldı. Ancak o günden bugüne o tarihte kapanan termik santraller filtre zorunluluğunu yerine getirirken Soma Termik Santrali maalesef ki bu zorunluluğunu yerine getirmedi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2027 yılına kadar da müsaade edildi. Bu noktada şunu vurgulamak istiyorum. Bir tarafta ısınma ve sıcak su hizmeti, diğer tarafta temiz hava hakkı. Termik santral bizden bir tercih yapmamızı istiyor. Diyor ki 'ya ısınacaksınız, ya da zehirleneceksiniz.' Temiz hava hakkı Soma'da yaşayan her bir bireyin hatta canlının en temel hakkıdır. Bu nedenle bu eylemlerden asla vazgeçmeyeceğiz."