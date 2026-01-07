Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü yaşamını yitirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Hasan Eraybat dün (6 Ocak Salı) akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eraybat’ın yaşamını yitirmesinin ardından Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bir taziye mesajı yayımladı.

Öküzcüoğlu mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörümüz Hasan Eraybat’ı kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Zeyrek'in ardından Manisa'da başkanlık görevine gelen Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Eraybat hakkında taziye mesajı paylaştı.

Dutlulu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir Koordinatörü, kıymetli çalışma arkadaşımız Hasan Eraybat’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"

ZEYREK VE DURBAY YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

2024 yılındaki yerel seçimlerde Manisa'da belediye başkanı olarak seçilen Ferdi Zeyrek, evinin bahçesinde kapıldığı elektrik akımı nedeni ile 9 Haziran 2025 tarihinde üç günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetmişti.

Zeyrek'in ardından 14 Aralık tarihinde Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirmişti.