Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden anız uyarısı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tarlalarda ve otluk alanlarda artan yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. İtfaiye Dairesi, son 24 saat içinde yaklaşık 150 yangına müdahale edildiğini, bunların 90’ının anız yangınlarından kaynaklandığını bildirdi.

Hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte tarlalarda bırakılan anızların bilinçsizce yakılması yangınların en büyük nedeni haline geldi. Bu durum, yalnızca ekili arazilere değil, ormanlık alanlara, yaban hayvanlarına ve yerleşim yerlerine de ciddi zarar veriyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlar, komşu tarlalara sıçrayarak maddi kayıplara yol açıyor. Aynı zamanda toprağın içinde bulunan faydalı canlılar ve organik maddeler de yok olurken tarımsal verimlilik de olumsuz etkileniyor.

İtfaiye ekipleri, yangınlara müdahale sırasında binlerce ton su kullanıldığını ve bu nedenle hem su kaybı hem de iş gücü kaybı yaşandığını belirtti. Bu tür olayların, yalnızca çevreyi değil, kamu kaynaklarını da olumsuz etkilediği vurgulandı.

Vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi

İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, geçen günlerde valilik koordinesinde düzenlenen toplantıda, biçerdöver ile hasat yapılan tarlalarda, arazi ya da biçerdöver sahibi tarafından su tankeri bulundurulması kararı alındığını da hatırlattı. Yetkililer, vatandaşlara çağrıda bulunarak, anız yakmanın doğaya, tarıma ve canlılara verdiği zararın yanı sıra yasal yaptırımlara da yol açabileceğini hatırlattı. Toplumsal sorumlulukla hareket edilmesi gerektiği belirtilerek, herkesin bu konuda duyarlı olması istendi.