Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Demirci ilçesine 74 milyon TL’lik yatırım

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesindeki asfalt çalışmasına devam ediyor. 74 milyon liralık yatırım kapsamında ilçe merkezine, 17 bin ton plentmiks temel malzemesi, 7 kilometre sıcak asfalt, 26 bin metrekare kilit parke taş döşemesi ve 11 bin metre bordür imalatı yapılacak. Ana arterler üzerindeki çalışmalar tamamlanırken, kalan çalışmaların da en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Demirci ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin ana arter üzerinde devam eden 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışması ise tamamlandı. Proje kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 74 milyon lira yatırım bedeli ile 17 bin ton plentmiks temel malzeme serimi, 26 bin metrekare kilit parke taş döşemesi ve 11 bin metrekare bordür imalatı yapılacak.

"Yaklaşık 74 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz"

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Şube Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Sami Sadeer, "Şu an Yunusemre Caddesi’nde çalışmaktayız. Bugüne kadar 12 bin ton plenkmiks temel malzemesi, 5 bin metreküp beton, 3 bin 500 ton da sıcak asfalt malzemesi serdik. Demirci ilçemiz uzun zamandır bu hizmeti bekliyordu. Yaklaşık 74 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. 1 Eylül’de imalatlara başladık. Kısa sürede 4 kilometreye yakın asfalt serimi gerçekleştirdik. İşin bitiş tarihi ocak ayının sonu ama biz hava şartları uygun olursa aralık ayının sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Yollarımız çok güzel, teşekkür ediyoruz"

Demirci esnafı Abdullah Yoldaş, uzun yıllardır yol sorunu yaşadıklarını belirterek, "Bu çileyi çok çektik. Tozunu, yağmurunu, çamurunu ama şu an sefasını sürüyoruz. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederiz. Demirci şu an İstanbul’daki yollardan daha güzel otoban gibi bir yola sahip oldu. Yollarımız çok güzel, teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çalışmalardan çok memnunuz"

Demirci ilçe sakinlerinden Şengül Donat ise "Allah razı olsun. Yollarımız çok kötüydü. Yollarda, kaldırımlarda yürüyemiyorduk. Tozdan dükkanlarımıza giremiyorduk. Ulaşımda zorluk çekiyorduk. Çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehrimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Sadece bizim mahallemiz değil, şehrin dört bir tarafı çok güzel oldu"

Yollarının altyapı çalışmalarından dolayı kullanılamayacak hale geldiğini söyleyen Hacıhasan Mahalle Muhtarı Erkan Kaya da "Çok hızlı, güzel ve temiz bir iş çıkarıldı. Mahalleli de memnun. Taş döşendi, yokuşlara beton atıldı. Besim Başkan’dan biz memnunuz. Başkanımızdan memnun olduğumuzu söylemek için Demirci’ye davet ediyoruz. Sadece bizim mahallemiz değil, şehrin dört bir tarafı çok güzel oldu. Asfalt çalışması biten yerler için Demirci şivesiyle söyleyecek olursam, ‘yağ gibi’ oldu. Bu yollar ömürlük, altına demir attılar. En az 50-60 sene kullanılır bu asfalt. Asırlık götürür" ifadelerini kullandı.