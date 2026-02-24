Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Efes Selçuk’a kültür köprüsü

(İZMİR) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Efes Selçuk’a düzenlediği kültür gezileri kapsamında 150 kişilik kafile Efes Selçuk’un tarihini yerinde keşfetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür gezileri kapsamında düzenlediği ziyaretlerle Manisalı vatandaşlar, Efes Selçuk’un tarih ve kültür mirasını yerinde keşfetmeye devam ediyor.

Son olarak çoğunluğu kadınlardan oluşan 150 kişilik kafile, Selçuk Efes Kent Belleği’ni ziyaret etti. Programda tarihçi Tolga Mert, Efes Selçuk’un antik çağdan günümüze uzanan tarihsel serüvenini anlattı.

Sunumun ardından katılımcılar, Ayasuluk Tepesi eteklerinden başlayan kültür rotasında tarih yürüyüşüne çıktı. Tarihi su kemerleri boyunca ilerleyen ziyaretçiler, Roma ve Aydınoğlu dönemlerinin izlerini taşıyan mimari dokuları yerinde inceleme fırsatı buldu. Yürüyüş sırasında kentin simge yapılarından Takip Kapısı görülürken, Aydınoğlu Beyliği döneminin en özgün eserlerinden İsabey Camii de ziyaret edildi. 1375 yılında inşa edilen caminin taş işçiliği ve mimari özellikleri katılımcılara detaylı şekilde aktarıldı.

Programın devamında dünyanın en önemli antik kentlerinden Efes Antik Kenti’ne geçildi. Antik tiyatrodan mermer caddelere uzanan gezi, ziyaretçilere binlerce yıllık geçmişle doğrudan temas etme imkânı sundu. Kültür turunun son durağı ise özgün mimarisi ve tarihi dokusuyla öne çıkan Şirince köyü oldu.

Haftalardır düzenli olarak gerçekleştirilen kültür gezilerinde Manisalı vatandaşları ağırlayan Efes Selçuk Belediyesi, organizasyon sürecine destek vermeyi sürdürüyor. Kentler arası kültürel etkileşimi artırmayı hedefleyen ziyaretlerin, bölgenin tanıtımına ve kültür turizmine önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen ziyaretçileri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm vatandaşları Selçuk Efes Kent Belleği’ni ve kentin belirlenen kültür rotasını keşfetmeye davet etti.