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Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Demir ile anlaştı

Ajans Haberleri
  • 01.01.2024 16:45
  • Giriş: 01.01.2024 16:45
  • Güncelleme: 01.01.2024 16:45
Kaynak: AA
Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Demir ile anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi.

Başantrenör Ahmet Kandemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Manisa ekibi, takımı geçen sezon da çalıştıran Hakan Demir ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Geçen sezonu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tamamladıktan sonra İran Milli Takımı'nın başına getirilen Demir, İran ile Dünya Şampiyonası ve Asya Oyunları'na katılmıştı.

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