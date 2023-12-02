Manisa Büyükşehir Belediyespor - Türk Telekom: 81-67

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 7, Cruz 18, Luther 19, Anderson 12, Terry 20, Berkay, Ege 2, Ayberk, Dorukhan 3

TÜRK TELEKOM: Yiğitcan 7, Palmer 18, Wallace 12, Okben 8, Enoch 7, Mcduffie, Boran, Metehan, Troy Selim 6, İsmail Cem 9

1'İNCİ PERİYOT: 23-18

İLK YARI: 43-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-53

5 FAUL: Troy Selim (35.08) (Türk Telekom)

BASKETBOL Süper Ligi 10'uncu hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Türk Telekom'u 81-67 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Terry 20 sayıyla yıldızlaştı. Rakip takımın en skorer oyuncusu ise 18 sayıyla Palmer oldu. Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Manisa temsilcisi 5'inci galibiyetini elde ederken, Türk Telekom 5'inci mağlubiyetini aldı.