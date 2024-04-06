Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Darüşşafaka
Kaynak: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde 3 maçlık mağlubiyet serisinden sonra geçen hafta Türk Telekom'u deplasmanda yenerek Play-Off bileti için büyük avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Darüşşafaka'yı ağırlayacak.
Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.
Manisa ekibi ligdeki ikinci sezonunda 25 maçta 13 galibiyetle bitime 5 hafta kala Play-Off hattındaki yerini koruyor.
Darüşşafaka'nın ise 12 galibiyeti var. Manisa BŞB'de yönetim 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından olağanüstü kongre kararı almıştı.