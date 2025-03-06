Manisa Büyükşehir’de en düşük maaş 42 bin lira oldu, birçok hak ilk kez verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 5 bini aşkın işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile DİSK/Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın imza altına aldığı toplu iş sözleşmesi ile en düşük günlük yevmiye, bin 80 liraya çıkarıldı. Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ‘Ayrımcılığın Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ maddesi de ilk kez yer aldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 42 bin lira oldu, birçok hak ise çalışanlara ilk kez verildi. Toplu iş sözleşmesiyle en önemli kazanımlardan bir tanesi olarak çalışanların maaşları enflasyona karşı koruma altına alındı. Çalışanların sosyal hakları genişletilirken, ilk kez yeni sosyal haklar da verildi. Ayrıca ilk kez yıllık izin yardımı ile ilk kez engelli çocuğu olan çalışanlara maddi yardım sağlandı. Bayram ve eğitim yardımlarında da önemli iyileştirmeler yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Benim büyük ailem Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 7 bin arkadaşımızın bu ekonomik şartlar altında kendi ayakları üzerinde durması gerekiyordu. Kendi evlerine götürdükleri, alın teri ile kazandıkları, son kuruşuna kadar hak ettikleri bu parayı en üst seviyeden almaları ve sosyal haklara kavuşmaları benim için olmazsa olmazdı. Seçim boyunca bir söz vermiştik. Maaşlarımız 26 bin 500 liraydı. Seçim boyunca dedim ki; geldiğimizde maaşlarımız 35 bin lira olacak en düşük. Bize yapamazsın diyenler 1 Temmuz’da nasıl yapıldığını gördüler. Aldığınız o 35 bin lira ananızın ak sütü gibi sizlere helal olsun” ifadelerini kullandı.

“BENİM VERDİĞİM DEĞİL, SİZİN HAK ETTİĞİNİZ HAKLAR”

İmzalanan toplu sözleşme ile birlikte yevmiyelerin günlük en düşük bin 80 liraya çıktığını söyleyen Zeyrek, “DİSK/Genel İş ile birlikte süreçlerimiz çok hızlı bir şekilde ilerledi. Çünkü ben sizler gibi sanki bir park bahçe çalışanımız, sanki kanal çalışanımız, çöp toplayanımız, belediyenin her biriminde çalışan bir arkadaşım gibi o masaya oturdum. Orada ne hakların verilmesini istiyorsam sizlere bu hakların hepsini verdim. Bu benim verdiğim değil, sizin hak ettiğiniz haklardı. Hepiniz iyi günlerde kullanın bu hakları” diye konuştu.

Toplu sözleşmede kendisi için en önemli maddeyi de açıklayan Zeyrek, “Ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği maddesinin eklenmesi, benim için olmazsa olmazdı. Kadınların erkeklerden hiçbir farkı benim için zaten hiçbir zaman yoktu, ama bu maddenin eklenmesi temsiliyette eşitliğin sağlanması, bence bu protokolün en önemli maddesidir. Kadınlar bizim her zaman için baş tacımızdır, böyle de olmaya devam edecektir” dedi.

Manisa’nın 17 ilçesinde yaklaşık 1 milyon 500 bin yurttaşa hizmet veren 7 bin kişilik bir aile olduklarını kaydeden Zeyrek, “Sizlerin her biri benim aile bireyimdir. Aile olarak ne kadar güçlü olursak, bir arada olursak, bütün olursak çok sevdiğimiz Manisa’mıza en iyi hizmeti bu şekilde götürebiliriz. Nasıl bizim konu komşumuz bizden hizmet bekliyorsa Manisa’nın en ücra kısmında oturan vatandaşımız da bizden hizmet bekliyor. Bu hizmeti bu salonda oturanlar götürecek. O yüzden ben şunu istedim toplu iş sözleşmesinde. +1 olsun, biz verelim, biz bütün olalım, aile olalım, aile olalım ki bu ailemiz Manisa’nın her yerine hizmet götürsün, istedim. Bu bizim için en önemli şeydir. Biz aile olursak Manisa’m artık tertemiz sokaklara kavuşacak. Manisa’m artık yemyeşil parklara kavuşacak. Manisa’m artık ‘Hizmet görmüyorum, benim kapım çalmıyor’ denilen bir belediye ile karşı karşıya kalmayacak. Ben bunu sizlerle birlikte sağlayacağımızı biliyorum. Görev sürem boyunca ben ister sizin başkanınızım, ister sizin evladınızım, ister sizin Ferdi abiniz, Ferdi amcanızım. Beni her zaman için böyle bilin. Bu birliğimiz, bütünlüğümüz her zaman için daim olsun. Ben sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız. Her zaman için bir bütün olalım” şeklinde konuştu.

"MANİSA’DA ÇOK ŞEY DEĞİŞMİŞ"

DİSK/Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da toplu iş sözleşmesi töreninde konuşma yaptı. 58 yıl önce Manisa işçisinin DİSK üyesi olduğunu söyleyen Çalışkan, “58 yıl sonra tekrar evine döndü. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese ve bu tabloyu oluşturmaya büyük katkı sunan, fedakarlık yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum. Manisa’da çok şey değişmiş” dedi.

Demokrasinin işçinin ekmeği olduğunu vurgulayan Çalışkan, “Bu bozuk çark bizim işyerlerimize, bizim emeğimize kadar geliyor. Bunun suçlusu belediye başkanları da değil. Bu problemi yaratanlar bunun suçlusudur, diyoruz. Bu ülkede her şeyden önce bütün kurallarıyla işleyen bir demokrasiye ihtiyacımız var. Bizim görevimiz oradan sonra başlıyor. Hem alın terimiz için, hem emeğimiz için hem de aydınlık geleceğimiz, ülkenin aydınlık geleceği için mücadelemize devam edeceğiz. Kutsal bir görev yürütüyoruz. Halka hizmet etmek kutsal bir görevdir. Layıkıyla halka hizmet olarak hep birlikte götüreceğiz. Görevimiz, sorumluluğumuz tabi ki ağır. Görevimizi yerine getireceğiz, ülkemizin aydınlık geleceği için mücadelemizi daha da büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

DİSK Genel-İş Manisa Şubesi Başkanı Özgür Genç de “Toplu iş sözleşmesinde emekten yana tavır koyan ve ‘Neyimiz varsa bölüşeceğiz’ diyen, en küçük ayrıntıya kadar düşünüp tüm hakların en iyisini işçi arkadaşlarımıza veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ederiz” dedi.