Manisa'da 148 gündür aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Manisa'da 20 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'ın cansız bedeni 148 gün sonra bulundu.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi yakınlarındaki arazide ava çıkan bir grup, sazlıkların arasında bir erkek cansız bedeni buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cansuz bedenin, 20 Temmuz'da tıraş olmak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'a (74) ait olduğu belirlendi.

Turhan'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan ve 20 Temmuz'da kaybolan Mehmet Ali Turhan'ın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde AFAD, ANDA ve AKUT gönüllülerinin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.