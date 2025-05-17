Manisa'da 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı otobüsler) ile MANULAŞ bünyesindeki otobüsleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Manisalılara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak. Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı otobüsler) ile MANULAŞ bünyesindeki otobüsler, gün boyunca vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

"Toplu taşıma hizmetimizi ücretsiz hale getirdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 19 Mayıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, gençliğe armağan edilmiş çok özel bir gün olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biridir. Bu anlamlı günde, başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için toplu taşıma hizmetimizi ücretsiz hale getirdik. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait resmi toplu taşıma araçlarımız ve MANULAŞ bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüslerimiz, gün boyunca halkımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.