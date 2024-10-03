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Manisa'da 2 ton sahte zeytinyağı bulundu

Manisa'da kamyonette yapılan arama sonucu 2 ton sahte zeytinyağı bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Güncel
  • 03.10.2024 16:16
  • Giriş: 03.10.2024 16:16
  • Güncelleme: 03.10.2024 16:21
Kaynak: AA
Manisa'da 2 ton sahte zeytinyağı bulundu
Fotoğraf: AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde G.Ö'nün kullandığı kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 ton sahte zeytinyağı bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, ayrıca Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı.

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