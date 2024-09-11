Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Manisa Akhisar'da saat 03:36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Manisa Akhisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 03.36'da meydana gelen depremin derinliği 6.96 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 11, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-09-11
Saat:03:36:32 TSİ
Enlem:39.00722 N
Boylam:27.92528 E
Derinlik:6.96 km
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