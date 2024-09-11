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Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Manisa Akhisar'da saat 03:36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 11.09.2024 08:36
  • Giriş: 11.09.2024 08:36
  • Güncelleme: 11.09.2024 08:38
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Manisa Akhisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 03.36'da meydana gelen depremin derinliği 6.96 km olarak ölçüldü.

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