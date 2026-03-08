Giriş / Abone Ol
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Manisa Turgutlu'da saat 13:10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

  • 08.03.2026 13:19
  • Giriş: 08.03.2026 13:19
  • Güncelleme: 08.03.2026 13:21
Kaynak: Haber Merkezi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13:10'da 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5.49 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

