Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Manisa Turgutlu'da saat 13:10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13:10'da 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5.49 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Turgutlu (Manisa)
Tarih:2026-03-08
Saat:13:10:54 TSİ
Enlem:38.57972 N
Boylam:27.64083 E
Derinlik:5.49 km
Detay:https://t.co/FnnKLS2M2D@afadbaskanlik