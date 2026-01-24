Manisa'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aylık kız bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

Altay Mahallesi'ndeki bir apartmanda, 3 aylık Ş.A.Y.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark eden bakıcısı G.S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KUSMA NEDENİYLE BOĞULMA İHTİMALİ

Bebeğin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ş.A.Y.'nin gece yediği mamadan sonra kusması üzerine boğulmuş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olay sırasında evde olmayan anne F.Y. (28) ile G.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.