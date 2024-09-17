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Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, saat 14.22'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 17,73 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 17.09.2024 14:44
  • Giriş: 17.09.2024 14:44
  • Güncelleme: 17.09.2024 14:46
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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