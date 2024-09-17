Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre, saat 14.22'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 17,73 kilometre olarak ölçüldü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.