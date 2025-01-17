Manisa'da 4 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Turgutlu Türkeş Köprülü Kavşağı geçişinde aynı yönde seyreden 4 tır, zincirleme kaza yaptı. Kazada 35 GC 3105 ve 43 ACA 746 plakalı tırların sürücüleri İ.Y. ile M.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tırda sıkışan sürücü İsmail Y, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara yolu bir süre trafiğe kapandı.