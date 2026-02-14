Manisa'da 72 yaşındaki kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evli olduğu kadını tartışma esnasında bıçakla katleden 80 yaşındaki erkek gözaltına alındı.

Mutlu Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 80 yaşındaki Ercan Ö. ile evli olduğu kadın 72 yaşındaki Emine Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Ö. evli olduğu kadını bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ercan Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.