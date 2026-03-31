Manisa'da aile katliamı: Bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadın dahil 4 kişiyi öldürdü!

Manisa'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını ve ailesini katletti.

Alınan bilgiye göre, Ö.C. (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasında olduğu kadının Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

Burada silahla boşanma aşamasında olduğu S.N.C'yi (20), annesini F.G. (41), abisini Y.C.G. (13) ve babasını M.G'yi (51) silahla öldüren saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.C'yi babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KEZ KORUMA KARARI VERİLMİŞ

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki kadına 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.