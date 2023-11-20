Manisa'da anne-kız asansörde ölü bulunmuştu: İple boğuldukları ortaya çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in yapılan ön otopsilerinde iple boğuldukları ortaya çıktı.

Manisa'da asansörde cansız bedenleri bulunan anne ile kızının iple boğuldukları ortaya çıktı.

Olay, dün Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, dün saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk evliliğinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne-kızın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

KOMŞU, GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli olarak dün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları A.Y.'yi (57) gözaltına alındı. Çiftçi A.Y., Ankara'daki işlemlerin ardından Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. A.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan A.Y.

Öte yandan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsilerinde iple boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.