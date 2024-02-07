Manisa'da arı kovanları yangında kül oldu
Kaynak: İHA
Manisa’nın Salihli ilçesinde arazide çıkan ot yangınında 30 arı kovanı yandı, binlerce arı öldü.
Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi’nde Ördekli mevkiinde bulunan boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangında arazide bulunan 30 arı kovanı içindeki arılarla birlikte yandı.
Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında çok sayıda arı ölürken, kovanlar da kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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