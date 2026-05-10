Manisa'da asansör ile koruma demirleri arasında sıkışan genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi’nde ölümlü bir kaza meydana geldi. 24 yaşındaki Seymen Gürcis, asansör kabini ile dış koruma demirleri arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, asansör kabini ile dış koruma demirleri arasında sıkışan Seymen Gürcis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gürcis'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARIZA SONRASI HAREKET İDDİASI

Görgü tanıkları ve ilk bulgulara dayanan iddiaya göre; asansörün arızalanması üzerine Gürcis, otomatik kapıyı açarak dış bölümden inmeye çalıştı. Bu sırada asansör kabininin aniden hareket etmesi sonucu gencin dış koruma demirleri arasında sıkıştığı öne sürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.