Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa'da balkondan 'düşen' kadın hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde apartmanda yaşayan 27 yaşındaki H.A, dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine 'düştü'. H.A. yaralı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kadın
  • 30.03.2025 17:03
  • Giriş: 30.03.2025 17:03
  • Güncelleme: 30.03.2025 17:07
Kaynak: AA
Manisa'da balkondan 'düşen' kadın hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Sağlık Mahallesi Şüheda Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan 27 yaşındaki H.A, dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine 'düştü'.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

H.A, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BirGün'e Abone Ol