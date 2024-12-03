Manisa'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Manisa'nın Salihli ilçesinde beton direğe çarpan üç tekerlekli motosikletin bedensel engelli sürücüsü yaşamını yitirdi.
Taytan Mahallesi'nde, bedensel engelli Mustafa Tutuk'un (50) kullandığı üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Tutuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.