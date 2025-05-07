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Manisa'da bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.05.2025 10:16
  • Giriş: 07.05.2025 10:16
  • Güncelleme: 07.05.2025 10:16
Kaynak: DHA
Manisa'da bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde M.T., çıkan tartışmada K.K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. K.K. ile yolda karşılaştığı M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki bıçakla K.K.'yi yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan K.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.T. suç aleti bıçakla polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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