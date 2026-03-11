Manisa'da bıçaklı kavga: 2 kişi öldü, 1 kişinin tedavisi sürüyor
Manisa’nın Akhisar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) hayatını kaybetti, Onur Efe (29) yaralandı. Olayın ardından teslim olan iki kardeşin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
Olay dün Akhisar ilçesinin Ragıpbey Mahallesi'nde meydana geldi.
Onur Efe (29), kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) ile E.V. (19) ve R.V. (21) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Ömer Durmuş ve Suat Efe doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan yaralı Onur Efe'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olayın ardından kaçan kardeşler E.V. ile R.V. teslim oldu.
Soruşturma kapsamında kardeşlerin yanı sıra 9 kişi daha gözaltına alındı.