Manisa'da bıçaklı kavga: 2 kişi öldü, 1 kişinin tedavisi sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olay dün Akhisar ilçesinin Ragıpbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Onur Efe (29), kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) ile E.V. (19) ve R.V. (21) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Ömer Durmuş ve Suat Efe doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yaralı Onur Efe'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaçan kardeşler E.V. ile R.V. teslim oldu.

Soruşturma kapsamında kardeşlerin yanı sıra 9 kişi daha gözaltına alındı.