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Manisa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.02.2024 14:20
  • Giriş: 19.02.2024 14:20
  • Güncelleme: 19.02.2024 14:20
Kaynak: AA
Manisa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Yılmaz Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan R.D. (56) ve K.Y. (35), ambulansla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. K.Y. ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında E.D. (29) ve E.D (25) ile yaralılardan R.D. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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