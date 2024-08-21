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Manisa'da bir erkek, boşandığı hamile kadını demir sopayla darp etti

Manisa'da bir erkek, boşandığı kadını herkesin önünde dakikalarca demir sopayla darp etti. Saldırgan, polis tarafından yakalanarak Emniyet'e götürüldü.

Kadın
  • 21.08.2024 12:51
  • Giriş: 21.08.2024 12:51
  • Güncelleme: 21.08.2024 13:56
Kaynak: Haber Merkezi
Manisa'da bir erkek, boşandığı hamile kadını demir sopayla darp etti

Manisa'da bir erkek, boşandığı kadını herkesin önünde dakikalarca darp etti.

'İstanbul'da Havadis' tarafından verilen habere göre Manisa'da meydana gelen olayda bir erkek, boşandığı kadını demir sopayla dakikalarca darp etti.

Çevredekilerin olayı dakikalarca tepki vermeden izlediği görülürken en sonunda saldırgan erkeğin yanına gelen bir kişi, demir çubuğu almaya çalıştı. Bunun üzerine başkalarının da araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Aldığı darbeler nedeniyle yerden kalkamayan kadın hamile olduğunu söyleyerek yanındakilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, saldırganı yakalayarak Emniyet'e götürdü.

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