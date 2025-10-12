Manisa'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Hasibe Aybar, evli olduğu Adıgüzel Aybar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Aybar Adıgüzel gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Hasibe Aybar (34), evli olduğu erkek Adıgüzel Aybar (50) tarafından tüfekle vurularak katledildi.
Kadın cinayeti, gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak'ta yaşandı. 50 yaşındaki Adıgüzel Aybar, av tüfeğiyle ateş açtığı Hasibe Aybar’ı boynundan yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır şekilde yaralanan 3 çocuk annesi Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Polis, Adıgüzel Aybar’ı yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.