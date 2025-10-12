Manisa'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Hasibe Aybar, evli olduğu Adıgüzel Aybar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Aybar Adıgüzel gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın 12.10.2025 09:45 Giriş: 12.10.2025 09:45

Güncelleme: 12.10.2025 09:54 Kaynak: DHA

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org