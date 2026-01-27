Manisa'da bir kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından öldürüldü!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evli olduğu erkek tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, fail gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Pınar K., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ayrı yaşadığı 41 yaşındaki H.K. ile karşılaştı. H.K, burada kadına tabancayla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan H.K ise polis ekiplerince yakalandı.